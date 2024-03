La Cia Agricoltori Italiani Sardegna accoglie con favore la proroga sulle norme assicurative per i mezzi agricoli





Francesco Erbì, presidente regionale, e Alessandro Vacca, direttore regionale, hanno sottolineato l'importanza di questa decisione, che rappresenta un importante riconoscimento dell'impegno della Confederazione nei tavoli nazionali. Il rinvio eviterà agli agricoltori un immediato aggravio di costi e adempimenti in un periodo particolarmente critico per il settore agricolo. Con questa proroga, le norme assicurative rimangono invariate fino al 1° luglio 2024, mantenendo l'obbligo di assicurazione soltanto per le macchine agricole che circolano su strade pubbliche e su aree a queste equiparate, esentando i mezzi utilizzati esclusivamente all'interno delle aziende agricole.





Cia Agricoltori Italiani è impegnata a lavorare per una soluzione definitiva che venga incontro alle esigenze del mondo agricolo, evitando l'introduzione di nuovi costi di gestione insostenibili per gli agricoltori. La Confederazione auspica che entro il 30 giugno si possa raggiungere un accordo sulle norme definitive, nel segno di un sostegno concreto agli agricoltori e alla loro attività.

