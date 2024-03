Atti vandalici al rettorato dell'Università di Cagliari

Questo gesto si inserisce nel contesto di proteste che hanno coinvolto altre università italiane, legate alle posizioni dell'Italia nei confronti di Israele e Palestina. La Digos della Questura di Cagliari ha avviato le indagini per identificare i responsabili di questi atti, che hanno notevolmente deturpato l'estetica dell'edificio universitario. Gli agenti stanno cercando di acquisire i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che potrebbero aver registrato l'azione vandalica. Inoltre, sono stati inviati sul posto gli specialisti della Polizia Scientifica per effettuare i rilievi necessari a raccogliere prove utili per le indagini.





L'Università di Cagliari ha espresso il proprio disappunto per quanto accaduto e annuncia che verrà presentata una denuncia contro ignoti per i danni subiti. Questo episodio di vandalismo solleva questioni importanti riguardanti il rispetto degli spazi pubblici e il diritto alla libera espressione, sottolineando la necessità di trovare modi costruttivi e pacifici per esprimere dissenso senza ricorrere a gesti di violenza o danneggiamento.

