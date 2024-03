Chiusure e allerte nell'oristanese a causa del maltempo

Questo grave danneggiamento ha reso necessaria la chiusura immediata della strada, dal bivio di Busachi fino a quello di Ortueri, per garantire la sicurezza degli automobilisti. Per fronteggiare l'emergenza e valutare l'entità dei danni, sono prontamente intervenuti sul posto i vigili del fuoco, insieme alla polizia municipale di Samugheo e Busachi. Queste squadre stanno lavorando per valutare le condizioni della strada e stabilire i tempi necessari per eventuali lavori di riparazione. Nel frattempo, il Comune di Oristano ha preso misure precauzionali chiudendo il ponte idraulico di Silì.





Questa decisione, motivata dall'allerta gialla dichiarata dalla Protezione civile regionale per rischio idraulico e idrogeologico nelle aree di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro, mira a prevenire ulteriori rischi per la popolazione locale. Queste chiusure e le allerte meteo sottolineano l'importanza della prudenza e dell'attenzione alle condizioni stradali in caso di maltempo, oltre alla necessità di un monitoraggio costante delle infrastrutture per prevenire incidenti e garantire la sicurezza di tutti. La comunità è invitata a seguire gli aggiornamenti e le indicazioni delle autorità locali per evitare zone potenzialmente pericolose.

Il recente maltempo che ha colpito la Sardegna ha causato significativi danni nell'Oristanese, con l'allerta gialla estesa fino alle ore 15 di oggi. Le condizioni meteorologiche avverse hanno portato alla chiusura di infrastrutture cruciali per la mobilità nella regione. Tra le zone più colpite vi è la strada provinciale SP 71, situata al confine tra i territori di Busachi e Samugheo, che ha subito un cedimento del manto stradale di oltre mezzo metro.