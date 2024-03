Incidente stradale con cinghiale sulla SS291: Intervento dei barracelli

La pattuglia dei barracelli del Comando di Alghero è prontamente intervenuta intorno alle 20:30 per gestire la situazione. Dopo il recupero, la carcassa dell'animale è stata trasferita al centro recupero fauna selvatica di Bonassai, dove è stata misurata e trattata secondo le procedure previste. La veterinaria reperibile della ASL ha poi eseguito gli adempimenti previsti dalla normativa sanitaria, attivando le procedure specifiche per prevenire eventuali rischi sanitari derivanti dall'incidente.





Il Cap. Riccardo Paddeu ha commentato l'accaduto sottolineando la frequenza di incidenti simili in quella zona, data l'alta percorrenza della SS291. Ha inoltre evidenziato il crescente pericolo rappresentato dagli incidenti stradali con cinghiali di grossa taglia, soprattutto per i mezzi a due ruote, per i quali le conseguenze potrebbero essere fatali. Questo incidente richiama l'attenzione sulla necessità di adottare misure preventive e di sensibilizzazione per ridurre il rischio di collisioni con la fauna selvatica, garantendo maggiore sicurezza per gli automobilisti e gli altri utenti della strada.

Nel corso dell'ultimo fine settimana, si è registrato un grave incidente stradale sulla SS291, strada che conduce alla borgata di S. Maria La Palma e all'Aeroporto Civile, coinvolgendo un cinghiale di notevoli dimensioni. L'animale, del peso di 64 Kg, ha causato seri danni a una vettura, rendendola inutilizzabile, sebbene fortunatamente l'occupante sia uscito illeso dall'incidente.