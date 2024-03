Siamaggiore in lutto per la scomparsa di Pietro Nicolai - Rinviate le celebrazioni della sagra del carciofo





Il cordoglio dell'Amministrazione, del segretario e dei dipendenti comunali è stato espresso in un comunicato, dove si sottolinea la vicinanza alla famiglia del defunto in questi momenti di dolore. L'incidente che ha portato alla tragica scomparsa di Nicolai è avvenuto il 24 febbraio. L'agente, insieme all'imprenditore Maurizio Demontis, era salito su un cestello elevatore per potare un pino, quando improvvisamente il cestello si è rovesciato facendoli cadere da un'altezza di circa 8 metri. Nicolai è stato prontamente ricoverato e sottoposto a un intervento chirurgico al reparto di rianimazione dell'ospedale Brotzu di Cagliari, ma purtroppo non è sopravvissuto alle ferite riportate.





L'imprenditore Demontis è stato anch'egli ricoverato a seguito dell'incidente e trasferito al Brotzu per ricevere le cure necessarie. La Procura della Repubblica di Oristano ha avviato un'indagine per accertare le cause dell'incidente, un passo essenziale per fare luce sull'accaduto e per rispondere alle domande che una tragedia del genere inevitabilmente solleva.





In questo momento di lutto, la comunità si unisce nel ricordo di Pietro Nicolai, condividendo il dolore della famiglia e onorando la sua memoria con rispetto e commozione. La decisione di rinviare la Sagra del Carciofo è un gesto che sottolinea la profondità del legame che unisce gli abitanti di Siamaggiore e l'importanza di sostenerci vicendevolmente in tempi di sconforto.

Il paese di Siamaggiore è avvolto dal dolore per la perdita dell'agente della polizia locale Pietro Nicolai, venuto a mancare a seguito di un grave incidente. La comunità di Siamaggiore è stata scossa dalla notizia della scomparsa di Nicolai, che aveva subito gravi ferite durante la potatura di un pino nel giardino della sua casa a Pardu Nou. In segno di rispetto, l'Amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino e ha annunciato il rinvio della Sagra del Carciofo, un evento che avrebbe dovuto animare il paese dall'8 al 10 marzo.