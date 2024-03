Alghero accoglie "Los Mataresos de l'Alguer" per celebrare i Castells catalani e la lingua algherese

La scelta di Alghero come sede dell'associazione non è casuale. La città, nota come la Barceloneta di Sardegna per la sua eredità linguistica e culturale catalana, diventa il luogo ideale per accogliere e diffondere questa pratica che simboleggia valori di collaborazione, forza e comunità. I "Castells" sono molto più di semplici torri umane; rappresentano un'espressione collettiva di identità e solidarietà, elementi che i Mataresos de l'Alguer aspirano a trasmettere nella comunità locale. L'associazione si impegna a promuovere non solo i Castells ma anche l'uso dell'algherese, un dialetto catalano parlato nella città.





Attraverso attività e incontri, i soci fondatori e i nuovi iscritti vengono incoraggiati a comunicare in algherese, offrendo un ambiente inclusivo dove tutti, indipendentemente dalla loro competenza linguistica, possono praticare la lingua senza timore di giudizio. Il catalano d'Alguer, infatti, non solo è la lingua veicolare dell'associazione ma anche un simbolo dell'identità unica di Alghero, che i Mataresos de l'Alguer si propongono di salvaguardare e valorizzare.





La Colla Castellera "Mataresos de l'Alguer" si distingue per il suo approccio inclusivo: non è necessario partecipare attivamente alla costruzione dei castelli per essere parte della comunità. L'associazione cerca persone disposte a supportare le attività in vari ruoli, dalla base del castello alla musica, all'organizzazione degli eventi. Sottolineando che la costruzione dei castelli è un'attività sicura e accessibile a tutti, i Mataresos de l'Alguer invitano famiglie, giovani e anziani a unirsi a loro, promuovendo così un'esperienza culturale condivisa che rafforza il senso di appartenenza alla comunità.





Con l'avvio di queste attività, Alghero si conferma un crocevia di culture e tradizioni, e "Los Mataresos de l'Alguer" si propone come custode di questo ricco patrimonio, impegnandosi a mantenere viva la lingua e le tradizioni catalane in Sardegna.

