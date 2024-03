Davide Astori: Eterno capitano nel cuore del calcio - A 6 anni dalla tragica scomparsa

La Fiorentina, dal canto suo, non è da meno nel ricordare il suo "capitano per sempre". Con un video commovente all'inizio della trasmissione online “Buongiorno Viola Park”, ha reso omaggio a Astori, testimoniando la perenne riconoscenza verso un uomo che ha saputo essere esempio di integrità e passione, dentro e fuori dal campo. E le iniziative non si fermano qui: la raccolta fondi durante Fiorentina-Roma e l'inaugurazione di un campo sportivo a suo nome sono gesti tangibili di un affetto che non conosce oblio. Oggi, alle 17:30, la Libreria Gioberti diventerà teatro di un altro momento di riflessione e ricordo, con la presentazione di “Cara gentilezza ti scrivo, lettera di un bambino” di Gaia Simonetti, introdotto da Anna Astori, madre di Davide.



Davide Astori, con la sua vita, ha incarnato gli ideali del bel calcio, lasciando un'eredità che va oltre il rettangolo di gioco. La sua memoria, oggi, ci interpella tutti, invitandoci a riflettere sul vero significato dello sport e sulla capacità di quest'ultimo di unire le persone, al di là delle rivalità. Sei anni sono trascorsi, ma Davide Astori rimane immortale nel ricordo di chi lo ha amato. Il suo sorriso, la sua gentilezza, la sua professionalità sono esempi vividi che continueranno a ispirare, a insegnare, a commuovere. Perché Davide Astori, in ogni gesto, in ogni parola, in ogni silenzio, è stato e sarà per sempre uno di noi.

Nel cuore del calcio, un vuoto incolmabile si perpetua, un lutto che il tempo non sfiora. Oggi, Cagliari e Fiorentina, unite nel ricordo, rendono omaggio a Davide Astori, capitano eterno e uomo di ineguagliabile spessore. A sei anni dalla sua scomparsa, il 4 marzo del 2018, la memoria di Astori brilla di una luce inestinguibile, testimoniando il profondo legame che univa Davide al mondo del calcio, ai suoi tifosi, alla sua famiglia. In questa giornata di commozione, il Cagliari, attraverso i suoi canali social, ha affidato al vento digitale un messaggio toccante: "Sei anni senza di te, Davide per sempre uno di noi". Una frase semplice ma carica di significati, che riecheggia nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo, di vederlo giocare, di ammirarlo non solo come atleta ma come uomo.