Furto nel centro abitato di Selargius: Malviventi in azione

Questo tipo di episodi non è una novità per Selargius, località che ha già sperimentato situazioni simili in passato. Gli stessi proprietari dell'abitazione hanno dato l'allarme, segnalando il furto alle autorità competenti. Al momento, le indagini sono gestite dai Carabinieri, che si stanno occupando dell'avvio delle procedure investigative e della raccolta delle testimonianze per cercare di risalire agli autori del furto.





La comunità di Selargius è nuovamente scossa da un atto di violazione della proprietà privata, che sottolinea la necessità di una maggiore vigilanza e sensibilizzazione sul tema della sicurezza urbana. Le forze dell'ordine sono al lavoro per garantire la sicurezza dei cittadini e per fermare la serie di furti che ha colpito la località.

Nel centro abitato di Selargius si è verificato un episodio di furto che ha visto protagonisti dei malviventi, i quali hanno forzato una finestra per fare irruzione in una abitazione. Una volta all'interno, hanno rovistato dappertutto, portando via abiti, orologi e un tablet.