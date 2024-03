Disagi nei collegamenti marittimi per maltempo: Navi dirette a Porto Torres dirottate su Olbia





La nave Moby Aky, che era partita ieri dallo scalo di Genova diretta a Porto Torres, ha dovuto cercare riparo questa mattina nel porto di Olbia a causa dell'intensità del vento e della forza del mare. Questo episodio non è isolato: anche la nave Sharden della compagnia Tirrenia, prevista in partenza dallo scalo ligure, sarà costretta a modificare la propria rotta, approdando ancora una volta a Olbia domani, lunedì 4 marzo, a causa delle avverse condizioni meteorologiche.





Le previsioni meteo-marine annunciano un peggioramento delle condizioni con mare forza 5 o 6 nell'area settentrionale, dove le onde potrebbero raggiungere altezze superiori ai quattro metri. Tuttavia, un barlume di speranza è previsto per il pomeriggio di domani quando è attesa una rotazione del vento da libeccio che dovrebbe portare a un miglioramento delle condizioni meteo-marine, consentendo una graduale ripresa dei collegamenti, inclusi quelli con la Corsica. Questi eventi mettono in luce la vulnerabilità dei collegamenti marittimi di fronte agli eventi atmosferici estremi e sottolineano l'importanza di monitorare costantemente le condizioni meteo per garantire la sicurezza delle navigazioni.





La tempestiva comunicazione delle compagnie di navigazione e la pronta reazione nel dirottare le navi su porti più sicuri dimostrano un'attenta gestione delle emergenze, ma allo stesso tempo evidenziano i disagi che tali eventi possono causare ai passeggeri e alle merci in transito.

Il maltempo continua a imperversare sulle rotte marittime della Sardegna, causando notevoli disagi per i collegamenti tra l'isola e il resto della penisola italiana. Il maestrale, che nelle ultime ore ha raggiunto i 25 nodi, ha generato condizioni di navigazione quasi proibitive, mettendo a dura prova la sicurezza delle traversate.