Denuncia shock all'ospedale Brotzu: "Abusato da un infermiere"

Tuttavia, secondo il racconto fatto ai carabinieri della compagnia di Cagliari, la realtà è stata ben diversa. Dopo aver ricevuto un farmaco, l'infermiere avrebbe approfittato del momento per avanzare proposte sessuali indecorose, passando poi ai fatti. La vittima, nell'impossibilità di difendersi a causa dei dolori e della sua condizione di immobilizzazione, si è trovata intrappolata in un incubo. «Nonostante gli abbia detto di no, mi ha molestato. Non potevo ribellarmi per i dolori e perché immobilizzato». I dettagli di questa denuncia sono stati scrupolosamente raccolti dai carabinieri, intervenuti nella stanza del reparto di osservazione breve dove il giovane era ricoverato.





L'infermiere, figura professionale che per definizione dovrebbe incarnare i principi di cura e empatia, è stato prontamente identificato a seguito della querela. Questo episodio solleva questioni profonde e inquietanti sulla sicurezza e sul rispetto della dignità dei pazienti all'interno delle strutture ospedaliere. Un ambiente che dovrebbe essere sinonimo di sicurezza e cura si è trasformato, in questo caso, in teatro di un'azione riprovevole, che lascia senza parole.





Mentre la comunità attende risposte e si mobilita per garantire che giustizia sia fatta, resta il segnale allarmante di un sistema che deve rivedere meccanismi di tutela e vigilanza, per assicurare che tragedie simili non abbiano mai a ripetersi. La fiducia nel sistema sanitario, pilastro fondamentale del benessere della società, deve essere preservata e rafforzata, attraverso azioni concrete e misure preventive che tutelino i più vulnerabili.

Un fatto gravissimo emerge dalle mura dell'ospedale Brotzu di Cagliari, scuotendo profondamente la comunità locale e quella sanitaria nazionale. Un giovane, vittima di un incidente stradale che lo ha lasciato con fratture e lesioni, ha lanciato un'accusa terribile: «Abusato sessualmente da un infermiere mentre ero bloccato, e dolorante, in una stanza del pronto soccorso». Arrivato martedì sera al pronto soccorso, il giovane si trovava in una condizione di estrema vulnerabilità, una situazione che avrebbe dovuto garantirgli cura e protezione.