Alghero e la Setmana Santa: Tra fede, arte e tradizione

Non è un semplice ritorno, è una riaffermazione di ciò che siamo. In questa cornice, dove il sacro e il profano danzano in un equilibrio perfetto, è stata scelta l'immagine che accompagnerà la comunicazione di quest'anno, un capolavoro nato dalla collaborazione tra la Diocesi Alghero-Bosa, la Confraternita della Misericordia, l'Amministrazione Comunale e la Fondazione Alghero, con un tocco di genialità portato dagli studenti del Liceo Artistico “F.Costantino” di Alghero, guidati da Lucia Naitana e Pierluigi Mura. "Amor et Passio Domini" di Adriana Caria, giovane promessa dell'indirizzo di Architettura e Ambiente, è l'opera vincitrice che rappresenterà i riti del 2024.





Un lavoro che si ispira ai giganti dell'arte come Giotto e Tintoretto, ma che porta con sé il respiro di Alghero, il suo mare, la sua storia, in una composizione che cattura l'essenza del Giovedì di Passione. L'immagine del catino e del piede immerso nell'acqua, avvolto nell'asciugatoio rosso, diventa un simbolo potente di amore e sacrificio, con il profilo della Cattedrale di Alghero a fare da custode sullo sfondo. Emiliano Bubba e Flavio Valentino, rispettivamente secondo e terzo classificato, con le loro opere "La Fede Eterna" e "Vita e Fede", hanno saputo anch'essi tradurre in arte i valori profondi di questa celebrazione. E non vanno dimenticate le menzioni speciali per Michele Palomba e Jessica Sassu, che con "Filorosso" e "Cristo è Salvezza" hanno dimostrato come l'impegno nella ricerca di espressioni artistiche innovative possa generare risultati di straordinaria bellezza e significato.





La Setmana Santa de l’Alguer è questo: un crogiuolo di fede, cultura, tradizione e turismo, dove l'intimo e il sacro si fondono con l'identità popolare catalana e le tradizioni algheresi in un'esperienza che va oltre il religioso, diventando un momento di profonda riflessione personale e collettiva. Il sindaco Mario Conoci e l'assessore alla Cultura e Turismo, Alessandro Cocco, non hanno dubbi: "Fede, cultura, tradizione e turismo. I riti della Setmana Santa de l’Alguer costituiscono il momento dell’anno in cui la comunità algherese si riappropria delle sue radici. Un momento religioso e intimo, ma anche un evento dal forte richiamo turistico dove fede cristiana, identità popolare catalana e tradizioni algheresi trovano espressione in un’esperienza unica e decisamente emozionante, dando di fatto il via alla stagione turistica estiva".





E così, mentre la città si prepara a rivivere i suoi riti più sacri e identitari, si rinnova l'invito a immergersi in questa esperienza unica, in cui ogni angolo di Alghero parla, racconta e vive la passione di una tradizione che non ha eguali. Una tradizione che, attraverso la bellezza dell'arte e la profondità della fede, continua a tessere il filo di un legame indissolubile tra il passato e il presente, tra l'anima di una città e quella dei suoi abitanti.

In quel di Alghero, s'annuncia l'evento che più di ogni altro sa di sacro e di identità, dove la fede si intreccia indissolubilmente con la tradizione, in un abbraccio che avvolge il centro storico nel calore unico della sua gente. La Setmana Santa si prepara a riscrivere le pagine di una storia che affonda radici nell'anima profonda di questa terra, tra processioni e celebrazioni che ritornano a pulsare nel cuore dei fedeli.