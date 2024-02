Condanna a 23 anni per l'omicidio dello chef Alessio Madeddu in Sardegna





Il pm Rita Cariello aveva infatti puntato a una condanna più severa, contestando l'omicidio pluriaggravato. Tuttavia, le attenuanti generiche sono state riconosciute a favore dell'imputato, principalmente per la sua confessione immediata post-arresto e per aver accettato l'intero fascicolo dell'accusa senza procedere al dibattimento. La tragedia, secondo le ricostruzioni, sarebbe stata innescata da una presunta relazione extraconiugale tra Madeddu e una dipendente, che era la moglie di Bracasi. L'analisi forense, condotta dal medico legale Roberto Demontis, ha rivelato che lo chef è stato vittima di ripetute coltellate e di un violento colpo alla testa con un oggetto contundente, identificato in un'accetta trovata sul luogo dell'omicidio.





Inoltre, Madeddu è stato poi investito dall'auto guidata dall'omicida. La Corte ha inoltre stabilito una provvisionale di 140.000 euro a favore dei familiari della vittima, un segnale tangibile della volontà di fornire almeno un parziale risarcimento per l'irreparabile perdita subita. La comunità locale e i sostenitori di Madeddu hanno seguito con apprensione l'evolversi della vicenda giudiziaria, sperando in una giustizia che potesse in qualche modo mitigare il dolore di una tragedia tanto scioccante. Questo caso ha messo in luce non solo la gravità di un gesto di inaudita violenza ma anche la complessità delle relazioni umane che possono sfociare in tragedie così devastanti. Mentre Bracasi inizia a scontare la sua pena, resta il ricordo di Alessio Madeddu, il cui talento e carisma continueranno a vivere nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto e ammirato.

Angelo Bracasi, un panettiere di 45 anni, è stato condannato a 23 anni di carcere per l'omicidio di Alessio Madeddu, lo chef-pescatore di 52 anni tristemente noto per essere stato brutalmente ucciso a coltellate il 28 ottobre 2021. L'episodio, avvenuto davanti al ristorante di Madeddu a Porto Budello, ha scosso profondamente la località, con la vittima che era ben conosciuta non solo per il suo talento culinario ma anche per la sua apparizione nella popolare trasmissione televisiva "Quattro Ristoranti" di Alessandro Borghese. La Corte d'Assise di Cagliari, dopo un'attenta deliberazione durata oltre tre ore, ha emesso il verdetto, che si è posizionato al di sotto dei 27 anni richiesti dalla Procura.