Amedeo Nazzari: Dal cuore della Sardegna alle luci del cinema italiano

Nel 1969 la RAI gli dedica ben otto puntate per trasmettere una prospettiva di tutti i suoi film. Grazie ad un timbro di voce profondo e virile, Amedeo Nazzari è uno dei pochissimi attori italiani a non essere mai stato doppiato. È deceduto il 5 novembre 1979, ed è sepolto al cimitero monumentale del Verano di Roma.

Al secolo Salvatore Amedeo Carlo Leone Buffa uno degli attori più popolari del cinema italiano, nacque a Cagliari il 10 dicembre del 1907, Amedeo Nazzari, prese il nome d'arte da suo nonno per sfondare nel mondo del cinema. Dopo studi di ingegneria si diede al teatro, sua grande passione fin dalle prime recite scolastiche, e dal 1927 diventò un professionista. Ha collaborato con autentici istrioni del cinema, tra cui Anna Magnani, e il grande maestro Federico Fellini. Negli anni 60 arrivano le prime delusioni: inizialmente scelto per il ruolo del Principe Salina nel Gattopardo di Visconti, fu' poi sostituisco da Burt Lancaster per ottenere finanziamenti da una casa di produzione americana.