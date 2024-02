Nuovi progressi nel sistema sanitario di Alghero: Ristrutturazioni e inaugurazioni all'Ospedale Civile e Marino

La struttura potrà contare su cinque posti letto di Terapia Intensiva multidisciplinare e un posto letto di Semi-Intensiva, arricchendo così l'offerta di cura e assistenza ai pazienti in condizioni critiche. Alla presentazione parteciperanno figure di spicco della Asl n. 1 di Sassari, tra cui il direttore generale Flavio Sensi, il direttore sanitario Vito La Spina, il direttore amministrativo Mario Altana e il direttore socio sanitario Annarosa Negri, insieme alla professoressa Daniela Pasero, responsabile della Sc Anestesia e Terapia Intensiva multidisciplinare.





L'evento vedrà anche la partecipazione dell'assessore regionale della Sanità Carlo Doria, del presidente del Consiglio regionale Michele Pais, e di Antonio Mario Mundula, presidente della commissione Sanità Regionale. Parallelamente, il 23 febbraio ma alle ore 16.30, presso l'Ospedale Marino di Alghero si terrà l'apertura del nuovo blocco operatorio, recentemente ristrutturato. Questo importante aggiornamento infrastrutturale migliorerà notevolmente l'efficienza e la sicurezza delle operazioni chirurgiche all'interno dell'ospedale. Alla cerimonia di apertura saranno presenti Antonio Lorenzo Spano, Lucia Mameli e Dolores Soddu, rispettivamente direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo dell’Aou di Sassari.





Gabriele Tucconi, responsabile della struttura Operation manager and operating room, e Giuseppe Melis, responsabile dell’Ortopedia e traumatologia dell’ospedale Regina Margherita di Alghero, saranno anch'essi presenti, insieme a diverse autorità locali e regionali, tra cui l'assessore Doria, il sindaco di Alghero Mario Conoci, e Christian Mulas, presidente della commissione Sanità del Comune di Alghero.





Questi eventi rappresentano un importante investimento nella salute pubblica da parte della Asl di Sassari e testimoniano l'impegno continuo per l'ottimizzazione dei servizi sanitari offerti ai cittadini della Sardegna. L'apertura del nuovo blocco operatorio e l'inaugurazione delle unità di terapia intensiva e semi-intensiva non solo miglioreranno la capacità di risposta dell'ospedale di Alghero alle emergenze sanitarie ma garantiranno anche un ambiente più moderno e funzionale per i professionisti della salute e i loro pazienti.

