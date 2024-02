Sequestrata maxi discarica abusiva in Ogliastra

La situazione era talmente grave che è stato necessario l'intervento dei tecnici specializzati dell'Arpa Sardegna per una corretta classificazione dei rifiuti. Questa operazione, portata avanti dalla Compagnia di Arbatax con il supporto della sezione aerea di Cagliari della Guardia di Finanza, mette in luce non solo la negligenza di alcuni individui nei confronti dell'ambiente ma anche la sfida continua nella lotta contro le discariche abusive. Il sequestro della discarica a Villagrande Strisaili rappresenta un passo importante verso la tutela dell'ambiente in Sardegna, ma sottolinea anche l'urgente necessità di maggiore vigilanza e di politiche efficaci per prevenire simili atti di inquinamento.





La denuncia del proprietario del terreno segna un punto di partenza per ulteriori indagini e per l'adozione di misure punitive che servano da deterrente contro la creazione di discariche abusive. La tutela dell'ambiente è una responsabilità collettiva e episodi come questo ricordano l'importanza di un impegno concreto da parte di tutti i cittadini e delle autorità per preservare la bellezza e l'integrità dei nostri territori.

In una recente operazione in Ogliastra, la Guardia di Finanza ha scoperto e sequestrato una vasta discarica abusiva di 1.500 mq a Villagrande Strisaili, evidenziando un grave problema ambientale nella regione. Il terreno, denunciato al proprietario, era diventato il deposito illegale di una varietà impressionante di rifiuti, alcuni dei quali particolarmente pericolosi. La discarica conteneva materiali di ogni tipo: vasche idriche in amianto, taniche di olio per autovetture, elettrodomestici fuori uso, decine di estintori, pneumatici e quasi cinquanta tonnellate di materiale ferroso, includendo carcasse di auto e altro materiale plastico.