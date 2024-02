Soru a Sassari: Comizio interrotto da azioni di disturbo fasciste

Dopo la campagna di odio portata avanti per settimane sui social, attraverso illazioni e calunnie di qualsiasi genere, si arriva alla ripetuta interruzione di una libera manifestazione democratica. A questi fanatici, a questi nullatenenti del pensiero, intolleranti rispetto all’espressione dell’idea altrui, diciamo, come ha fatto il presidente Renato Soru stasera, che le intimidazioni non ci fermeranno e continueremo a parlare delle nostre idee e del nostro progetto fino all'ultimo minuto di questa campagna elettorale.

Il candidato presidente Renato Soru e i partiti e movimenti della Coalizione sarda constatano che il clima di questa campagna elettorale è sempre più esacerbato. Stasera, a Sassari, il comizio di Renato Soru è stato più volte interrotto da un’azione fascista di disturbo.