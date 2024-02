Notte di follia ad Oristano: Arrestato dopo aggressioni e minacce

Questa volta, tuttavia, la sua condotta ha superato ogni precedente: alla vista degli agenti, non solo non ha desistito dal suo comportamento aggressivo, ma ha intensificato le sue azioni, dimostrandosi ostile e minaccioso. Trasportato in Questura, ha continuato a dare in escandescenze, danneggiando gli uffici e minacciando di morte i poliziotti, fino a quando non è stato immobilizzato per evitare ulteriori conseguenze. La sua aggressività non si è limitata a gesti fisici, ma si è estesa a comportamenti minacciosi e irriguardosi, come sputare verso gli agenti e rifiutarsi di fornire le proprie generalità o esibire un documento d'identità.





L'arresto è avvenuto nella notte del 13 febbraio, in concomitanza con i controlli effettuati dalla Polizia in occasione della Sartiglia, un evento che tradizionalmente richiama l'attenzione di tutta la città. La situazione è degenerata quando, invitato a spostarsi in un'area meno affollata per evitare il peggio, l'uomo ha opposto resistenza, aggredendo gli operatori con gomitate e spintoni. La sua condotta ha costretto le forze dell'ordine a un intervento deciso, culminato con la sua detenzione e la messa a disposizione della Procura di Oristano. Questo episodio mette in luce non solo la pericolosità dell'individuo in questione ma anche la prontezza e l'efficacia delle forze dell'ordine nel gestire situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza pubblica.

Una notte di follia ad Oristano, culminata nell'arresto di un uomo già noto alle forze dell'ordine per una serie di reati gravi, tra cui tentato omicidio, traffico di stupefacenti e porto abusivo di armi. La scena si è svolta in piazza Roma, dove l'uomo, un oristanese classe 1987, è stato sorpreso dalla Polizia di Stato in preda a un'incontenibile furia: violenti pugni contro le transenne hanno segnato l'inizio di una serie di eventi che hanno portato al suo arresto. Non nuovo a episodi di violenza, l'uomo aveva già attirato l'attenzione su di sé lo scorso Capodanno, quando fu denunciato per essere stato trovato con un coltello a serramanico e un paio di forbici mentre vagava per il centro.