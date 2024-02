Arrestati a Porto Cervo quattro stranieri per furto: Operazione della Polizia di Stato





Il modus operandi ripetitivo ha permesso l'arresto dei quattro in flagranza di reato. Questo successo sottolinea l'efficacia dei sistemi di videosorveglianza e il lavoro delle forze dell'ordine nel contrastare la criminalità, garantendo sicurezza nella rinomata località turistica.

In una recente operazione a Porto Cervo, la Polizia di Stato ha arrestato quattro stranieri responsabili di una serie di furti in attività commerciali. Gli arresti seguono indagini dettagliate su crimini analoghi commessi nella zona della Gallura. Le forze dell'ordine, grazie all'analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, hanno identificato il veicolo usato dalla banda per compiere i furti.