Raccolti 2000 euro durante la cena benefica di Antonio and Friends

La conduzione affidata a Pinuccia Sechi, ha permesso agli ospiti di intrattenere i commensali piacevolmente impegnati nella degustazione di pietanze e prodotti offerti da ditte locali. Alverio Cau ha offerto esilaranti momenti di spettacolo così come Elena Cocco, Anna Maria Multineddu e Old Time ovvero Anna Maria Piredda e Mauro Manca e Barceloneta. Fra gli ospiti anche una gagliarda rappresentanza delle vecchie glorie del Tiesi e della Torres. Musica, allegria e buon cibo per agevolare una raccolta fondi a favore di Padre Morittu gestore della comunità S'Aspru e Mondo X, associazioni che si occupano di gravi problematiche sociali. 400,00 euro in beni di prima necessità, saranno donati alla Caritas del Latte Dolce di Sassari. L’iniziativa ha permesso la raccolta di circa 2000,00 euro che diventeranno buoni acquisto della Conad Sassari-Monserrato. La consegna dei buoni a Padre Morittu e alla Caritas avverrà nel corso dei prossimi giorni.

Anche quest’anno, Antonio Cardin, volto noto della vita sociale algherese, ha organizzato l’atteso momento conviviale con finalità benefiche riunendo un discreto numero di amici . Una cena con spettacolo, realizzata grazie alla disinteressata partecipazione di cabarettisti, cantanti e intrattenitori, ospitata dal Ristorante le Cantine Galavera di Usini, proprietà di Tilocca e Merella.