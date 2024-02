Allarme sanità in Ogliastra: Un appello disperato per diritti negati

Questa lettera non è solo un resoconto personale di una disavventura burocratica, ma rappresenta la voce di una comunità che si sente abbandonata dalle istituzioni, costretta a navigare in un sistema sanitario che sembra dimenticarsi dei bisogni più elementari dei suoi cittadini. È un richiamo alla responsabilità per chi verrà chiamato a governare, un invito a non dimenticare le zone più isolate e a garantire a tutti i sardi il diritto a una sanità accessibile e funzionale.





Testimonianza di Salvatorica Siri





Situazione gravemente insostenibile della sanità in Ogliastra: Mi rivolgo anche ai Candidati Presidente di Regione e ai prossimi Assessori. Innanzitutto Vi comunico che il Poliambulatorio di Jerzu, io scrivo da Ussassai, non ha un centralino e non è abilitato a rispondere alle chiamate telefoniche con esclusione della locale Sala prelievi… causando un grave disservizio all’utenza. Visto che anche per avere solo una semplice informazione bisogna obbligatoriamente recarsi di persona agli uffici. La mia disavventura è cominciata con la mancata fornitura di panni per mio padre, 97enne, che sarebbe dovuta essere il 12 dicembre 2023. Dalla seconda metà di gennaio 2024 cerco di mettermi in contatto con qualcuno che mi dia delle informazioni in merito, ma al centralino (numero pubblicato nei vari siti dedicati) non risponde nessuno. Il 31 gennaio, grazie a “conoscenze”, riesco a sapere che gli uffici Asl hanno confermato il piano terapeutico l’11 ottobre 2023. Il precedente scadeva il 5 ottobre 2023.





Ma alla Ditta incaricata delle consegne non risultava nulla. Dopo tante peripezie riesco a contattare Jerzu, e la persona che mi ha risposto mi comunicava che per avere notizie a riguardo mi sarei dovuta recare personalmente agli uffici di Jerzu. Appena arrivata una signora gentile mi dice che gli uffici da me cercati sono stati spostati a Tortolì e che a Jerzu non avrei avuto nessun chiarimento. Il giorno dopo telefono ai numeri degli uffici di Tortolì che mi sono stati dati a Jerzu. Mi rispondono che la pratica è attiva e che il problema è della Santex, la Ditta incaricata delle consegne, che non ha aggiornato le cartelle. Oggi siamo arrivati al 20 febbraio …e ancora non so dove sono i guai e chi me li deve risolvere. Chiedo che gli utenti siano messi in condizione di poter comunicare, via telefono e soprattutto via e-mail, con i poliambulatori di riferimento, e di tenere aggiornati i siti web a loro dedicati, in modo da poter snellire agevolmente le file per le informazioni e non intasare le sale d’attesa solo per avere una ”piccola” info. Siamo negli anni di Internet ma, evidentemente, noi siamo ancora nell’era Nuragica!!! Ora mi rivolgo alle “Calde Poltrone” dimissionarie e a quelle che subentreranno il 25 febbraio con la nuova legislatura regionale: Dove vogliamo arrivare? Lo spopolamento delle zone interne frutta molti “soldini” perché si vada avanti a togliere i servizi principali, vedi sanità e scuole.





Anziché avvantaggiare le zone interne con uffici e ambulatori decentrati dalle sedi principali si sta facendo il contrario. Meglio far viaggiare gli utenti (per lo più anziani) nelle “bellissime” strade che ci conducono ai vari uffici!!! In questo periodo di campagna elettorale ho sentito tante belle parole, come sempre, ma alla fine si rimarrà così, anzi si peggiorerà ancora di più. Nel frattempo vediamo la “dolce” morte del presidio ospedaliero di Lanusei. Purtroppo in Ogliastra si hanno pochi voti perché pochi sono gli utenti. Il detto “Ogliastra: Isola nell’Isola” non è affatto effimero!!! Salvatorica Siri.

La testimonianza che segue è un grido di allarme che risuona forte dalle zone interne della Sardegna, un appello disperato alla sensibilità e all'azione dei futuri amministratori regionali. Proveniente da Ussassai, un piccolo comune nell'Ogliastra, Salvatorica Siri descrive una realtà sanitaria al limite del collasso, segnata da inefficienze, mancanza di servizi e disorganizzazione che colpiscono gli utenti più vulnerabili della comunità, in particolare gli anziani.