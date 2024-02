Operazione anticontraffazione ad Alghero: Sequestrati prodotti falsi ad un marocchino

L'operazione si inserisce nell'ambito delle attività di vigilanza doganale volte a prevenire e contrastare il fenomeno della contraffazione, tutelando i consumatori e il mercato da prodotti non autentici che possono anche rappresentare un rischio per la salute e la sicurezza. Il viaggiatore è stato sanzionato con una multa amministrativa che può variare da 100 a 7.000 euro, a seconda della gravità della violazione, come previsto dalla normativa vigente in materia di contraffazione per i piccoli quantitativi di merce introdotta da consumatori finali.





La merce contraffatta è stata sequestrata ai fini della confisca. Questa azione rientra nelle misure adottate dalle autorità italiane per contrastare l'introduzione e la diffusione nel mercato di beni contraffatti, un fenomeno che danneggia l'economia legale, i diritti dei consumatori e le aziende che investono in innovazione e qualità. Le autorità continuano a monitorare attentamente i punti di ingresso nel territorio nazionale per garantire il rispetto delle leggi e la protezione dell'economia e dei consumatori.

Nella giornata odierna, l'Aeroporto “Riviera del Corallo” di Alghero è stato teatro di un'importante operazione antifrode condotta dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Sassari e dalla Guardia di Finanza di Alghero. Un passeggero proveniente dal Marocco, tramite Roma Fiumicino, è stato fermato e sottoposto a controllo dai funzionari e dai militari in servizio, portando alla luce un tentativo di introduzione nel territorio italiano di merce contraffatta. Il bagaglio del viaggiatore conteneva una varietà di articoli di moda e profumi di note marche internazionali, tra cui Nike, Versace, Louis Vuitton, e Hugo Boss, tutti privi di qualsiasi documentazione che ne attestasse l'origine legittima e l'autenticità. Gli articoli sono stati immediatamente sospettati di essere contraffatti e successivamente confermati tali dalle certificazioni di autenticità richieste ai periti dei titolari dei marchi.