Elio e le Storie Tese, live ad Alghero

I biglietti sono già disponibili sui circuiti di prevendita abituali. Il tour è prodotto da Hukapan e Imarts. Dopo il successo del tour nei teatri, con oltre 40 date esaurite, questa estate a grande richiesta Elio e le Storie Tese portano di nuovo sui palchi italiani lo spettacolo "Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo". Non poteva mancare la Riviera del Corallo.

Dopo Calcutta, Tedua e i mitici Pooh, nuovo annuncio per l'estate di Alghero con l'unica tappa in Sardegna per Elio e le Storie Tese. Il concerto-evento è in programma il prossimo 31 luglio presso l'Anfiteatro Ivan Graziani di Maria Pia nell’ambito del Festival Abbabula, in collaborazione con l'Amministrazione comunale ed il supporto della Fondazione Alghero.