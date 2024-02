I Tenores di Bitti: Viaggio tra tradizioni ed emozioni

Il gruppo vanta diverse collaborazioni sia in ambito nazionale che internazionale, esibendosi in Portogallo, in Canada, Russia, Spagna, oltre che negli stati sudamericani. Hanno ottenuto vari riconoscimenti, tra cui il premio "maestri del folklore" conferitogli dall' Ente Provinciale Per il Turismo di Nuovo, oltre al premio Sardegna riconosciuto come il premio Nobel Sardo , ottenuto a Sassari. Il canto a tenore e' stato riconosciuto dall' UNESCO tra i capolavori italiani del Patrimonio Orale, I Tenores di Bitti remunnu e locu sono stati anche investtiti dell' onoreficenza di "cavalieri della Repubblica Italiana", e partecipano tutt' ora al progetto the new Village, in collaborazione con il jazzista Enzo Favara, da cui e' nato un lavoro discografico con il medesimo titolo.





Ho avuto la fortuna di collaborare con loro durante una festa in piazza, dove loro erano ospiti d'onore. Il solo sentire le prove prima dell' esibizione mi ha fatto venire i brividi, sincronismi perfetti, li ho sempre definiti " i Bee Gees sardi" data la loro perfezione nell' emettere i suoni in contemporanea con doppie voci da incanto. Ecco chi sono i Tenores di Bitti, orgoglio sardo che porta il folklore in tutti gli angoli del mondo.

Sono nati nel 1974, e da oltre 40 anni operano ininterrottamente nel panorama del canto a Tenores. Per mantenere viva la tradizione, nel 1995 in collaborazione con il comune di Bitti, fondano la scuola dei Tenores, successivamente creano un gemellaggio con il conservatorio musicale di Sassari, praticando diversi scambi culturali.