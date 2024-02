Alghero, tra buche e spazzatura: L'abbandono di Mamuntanas - La testimonianza di un cittadino

Continua Loi: "Altro aspetto, non meno impattante, concerne la presenza su tutto il percorso, ma specificatamente in corrispondenza del sottopasso della soprastante “quattro corsie”, e senza soluzione di continuità, di decine e decine di buste colme di spazzatura, abbandonate “impunemente” da incivili automobilisti. In questo caso si osserva oggettivamente che l'aumento esponenziale degli illeciti abbandoni corrisponda in termini temporali, al momento in cui è stata adottata la sciagurata decisione di smantellare le cosiddette “isole ecologiche” a suo tempo presenti nella zona, più in particolare nei pressi della zona artigianale e della stazione ferroviaria di “Mamuntanas”. Orbene, le condizioni igieniche di tali siti erano effettivamente indecorose, causa sovrabbondanza di conferimenti, però evitavano “abbandoni” lungo il percorso, scongiurando il conseguente danno ambientale del verde circostante. Si ritiene, assai rispettosamente, che sarebbe stato più opportuno pretendere dall'azienda che gestiva l'appalto del servizio di igiene pubblica, una maggiore cura dei siti predisposti, prevedendo più recuperi durante la giornata." Infine, emerge una domanda provocatoria ma necessaria: "è possibile che nessun rappresentante del Comune di Alghero, sia esso della maggioranza o dell'opposizione, abbia mai percorso questa strada, prendendo atto delle condizioni inaccettabili che affliggono i cittadini di questa zona?" Conclude Salvatore Loi.

Nel cuore della periferia cittadina, la località di Mamuntanas emerge come simbolo di un degrado che si insinua nelle pieghe di "una zona fortemente antropizzata, segnatamente lungo l'assai trafficata strada che dalla zona di Ungias-Galantè sfocia sulla SP 127-bis verso Olmedo, nei pressi dell'ex Quadriflor." Scrive il cittadino Salvatore Loi. Qui, il manto stradale si presenta come un campo minato, un tappeto disseminato di buche che sfidano la resistenza dei veicoli, alcune delle quali si trasformano in vere e proprie voragini, minacciando la sicurezza di chi si avventura in questo tratto di strada.