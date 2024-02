Conad Nord Ovest sostiene l’ARNAS Brotzu di Cagliari con una donazione di 152.000 euro

I clienti possessori della Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad hanno contribuito attivamente al progetto partecipando alla raccolta dei prodotti GOOFI ispirati ai personaggi delle fiabe e realizzati in plastica 100% riciclata (ABS). Per ogni premio distribuito Conad Nord Ovest ha devoluto 50 centesimi a favore di 8 importanti ospedali pediatrici del territorio. I fondi raccolti in Sardegna sono andati all’Associazione “Il Paese dei Cuori” per l’acquisto di avanzate apparecchiature ecocardiografiche 3D e 4D a favore del reparto di Cardiologia Pediatrica e Cardiopatie Congenite presso l’ARNAS G. Brotzu di Cagliari, principale centro di riferimento in Sardegna per queste patologie. Queste strumentazioni consentono la creazione di ricostruzioni tridimensionali delle strutture cardiache in tempo reale, paragonabili a tecniche invasive come la risonanza magnetica. Negli ultimi dieci anni di collaborazione con il Brotzu, la charity natalizia ha permesso di devolvere all’Ospedale oltre 1 milione di euro completamente destinati a sostegno di progetti utili a garantire le migliori cure a tanti piccoli pazienti. "Siamo orgogliosi di supportare nuovamente l’Arnas G. Brotzu con questa lodevole iniziativa di responsabilità sociale. – dichiara Michele Orlandi, Direttore Rete Sardegna di Conad Nord Ovest. – Anche quest’anno il contributo è un risultato diretto della straordinaria generosità dei nostri clienti, che ringraziamo per la fiducia che ci accordano quotidianamente, sostenuta dalla collaborazione tra la Cooperativa e i Soci. Una sinergia che continua a dimostrare il fatto che anche i piccoli gesti, se realizzati tutti insieme, possono fare la differenza per il futuro della Comunità”.





“Ancora una volta i clienti Conad hanno donato il loro prezioso contributo sostenendo l’iniziativa solidale. - commenta la Direttrice Generale dell’Arnas Brotzu, Agnese Foddis - Dieci anni di cooperazione hanno portato alla nostra struttura ospedaliera oltre un milione di euro, una cifra importante, che ci ha consentito di potenziare il sistema tecnologico di cui abbisogna il reparto che accoglie e cura i piccoli pazienti”. La campagna di collezionamento solidale del periodo natalizio vede da anni impegnata Conad Nord Ovest a fianco di importanti ospedali pediatrici delle regioni in cui opera con risultati davvero importanti, tanto da aver permesso di donare ad oggi complessivamente oltre 5 milioni di euro a favore di: Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, Ospedale pediatrico Microcitemico e ARNAS Brotzu di Cagliari, Azienda ospedaliero universitaria Meyer di Firenze, Fondazione Toscana Gabriele Monasterio di Pisa/Massa e Fondazione Santa Maria Nuova di Firenze. A questi si sono aggiunti nel tempo l'Istituto Giannina Gaslini di Genova, il Policlinico Sant’Orsola di Bologna e la Fondazione Ospedale Regina Margherita di Torino, con l'inclusione più recente dell'Ospedale Beauregard di Aosta, l'Ospedale Santo Stefano di Prato e il Policlinico di Modena. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto Conad a sostegno degli ospedali attivi con progetti pediatrici su tutto il territorio italiano, in tutto 27, ai quali questa edizione ha donato complessivamente 1,7 milioni di euro. L’impegno dedicato alle partnership sostenibili e, in particolare, alle iniziative di fidelizzazione a sostegno delle persone e delle comunità, rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.

