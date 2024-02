Continua la protesta dei trattori in Sardegna per risultati concreti





La protesta, che ha preso le mosse due settimane fa con l'occupazione di spazi nei porti, incluso quello di Cagliari, si è diffusa rapidamente, toccando anche Oristano, Mores e Porto Torres, e si appresta a coinvolgere il Nuorese. Il portavoce del movimento, Roberto Congia, pur riconoscendo l'apertura al dialogo da parte del ministro dell'agricoltura Lollobrigida, sottolinea la determinazione dei manifestanti a ottenere cambiamenti tangibili: "Non ci accontentiamo di promesse. La nostra è una lotta per risultati concreti, e continueremo fino al raggiungimento degli obiettivi". La protesta evidenzia le specificità e le criticità del settore agricolo isolano, richiamando l'attenzione su problemi che necessitano di soluzioni immediate e efficaci.





In questo contesto, la Sardegna si posiziona come leader di una protesta che potrebbe coinvolgere anche altre regioni, dimostrando la forte volontà locale di affrontare e risolvere le proprie problematiche senza accontentarsi di mere discussioni. La persistenza dei presidi e delle manifestazioni sottolinea l'importanza di passare dalle parole ai fatti per il mondo agricolo sardo.

La mobilitazione degli agricoltori e pastori sardi non mostra segni di cedimento, estendendosi da Cagliari e Olbia fino al Nuorese, con una nuova iniziativa prevista per giovedì a Bolotana.