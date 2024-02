Consegna a sorpresa a Dolianova: 8 teglie di pizza per scherzo - Interviene la polizia

Ah, ma il colpevole? Un giovanotto che ha deciso di mettere alla prova il senso dell'umorismo dei suoi concittadini, probabilmente ispirato da qualche video su internet più virale di un raffreddore di fine febbraio. Il suo esperimento sociale si è concluso con l'arrivo non di applausi per l'originale trovata, ma della polizia, chiamata a fare luce su questo giallo gastronomico.





Come in ogni buona commedia che si rispetti, la risoluzione arriva con un gesto di nobiltà (o forse, semplicemente, di buonsenso adulto): il padre del giovane burlone si è fatto avanti, pagando i 130 euro del conto, forse sperando di chiudere la questione prima che diventasse il nuovo aneddoto preferito di ogni cena di famiglia. E così, Dolianova si trova a riflettere non solo sul sapore della pizza non ordinata, ma sulle conseguenze impreviste di uno scherzo che, si spera, insegnerà a tutti il valore della responsabilità.





Si ride per non piangere, ma con la speranza che la prossima volta, l'unico ingrediente inaspettato nelle loro serate sia extra mozzarella sulla pizza, ordinata consapevolmente. Questo piccolo dramma dolianovese si conclude con una morale tanto vecchia quanto attuale: pensate due volte prima di fare scherzi, perché non si sa mai quando potreste finire per pagare più di una pizza o a prenderle "le pizze".

In una serata che prometteva tranquillità e pizza davanti alla TV, Dolianova è diventata teatro di un equivoco da commedia all'italiana, protagonista un ragazzo di 15 anni con un senso dell'umorismo... discutibile. Immaginate la scena: un povero rider, armato di buone intenzioni e otto teglie di pizza fumanti, si trasforma in un involontario araldo del caos, bussando a porte di persone che non avevano alcuna voglia di margherite o quattro stagioni. E così, in una notte che prometteva solo il piacere del divano, si è scatenato un piccolo dramma da operetta, con residenti perplessi e un fattorino che probabilmente avrebbe preferito affrontare la pioggia o una foratura piuttosto che l'ira di famiglie in pigiama, ingiustamente accusate di gola insaziabile.