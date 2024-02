Carnevale non deve essere sinonimo di sballo

Sono frequenti in questi giorni i ricoveri di adolescenti in coma etilico o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, mettendo in pericolo la loro vita e causando difficoltà alle strutture dei pronto soccorso e alle unità del 118, chiamati ad un lavoro fuori dall’ordinario. Prevenire che accadano queste situazioni, invitandoli alla moderazione e a godersi il sano divertimento che il carnevale porta con sé, è l’unico modo per mettere in guardia i ragazzi evitando conseguenze dannose a loro stessi e agli altri. Come scriveva il filosofo L. Ron Hubbard: “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione”. Per quanto necessarie siano le leggi che puniscono lo spaccio, esse si stanno dimostrando insufficienti quando non sono supportate da efficaci azioni di prevenzione e di informazione che metta i ragazzi nelle condizioni di dire no alle pressioni che arrivano dagli spacciatori o dagli “amici” che, ostentando sicurezza e una vita apparentemente brillante, li invitano a “provare”.





Una “prova” che, molto spesso, è l’inizio di una vita tormentata e piena di problemi per sé, per le famiglie e chi li circonda. Aiutare i ragazzi a vivere una vita libera dalla droga è un dovere di tutti, per i volontari di Mondo Libero dalla Droga e di Scientology è diventato un motivo di vita. Info: www.cagliariliberadalladroga.com

Sarà una settimana più impegnativa del solito quella che attende i volontari di Mondo Libero dalla Droga e di Scientology che, in previsione dei festeggiamenti del carnevale, nelle giornate tra sabato 10 e mercoledì 14 febbraio a Serramanna, Olbia, Nuoro e La Maddalena, distribuiranno centinaia di libretti informativi sugli effetti delle droghe e, in particolare, dell’alcol e della marijuana. Lo scopo è di prevenire l’abuso, soprattutto di queste due sostanze, che durante il carnevale è diventata una consuetudine tra i giovanissimi.