Rinascita infrastrutturale della Sardegna: Salvini contro le lungaggini burocratiche

Queste parole non sono solo una denuncia, ma un grido di speranza verso un futuro in cui la realizzazione infrastrutturale possa viaggiare al passo con le esigenze di una società in costante movimento. Il Ministro non si ferma alla sola critica della lentezza, ma guarda con ottimismo al futuro della Sardegna, vedendo nell'orizzonte 5 miliardi di euro di opere in itinere che potrebbero rappresentare il rinascimento tanto atteso per l'isola: "Ci sono 5 miliardi di opere in itinere in mano ad Anas in Sardegna, speriamo in questi anni di far vivere all'isola quel rinascimento che non ha vissuto negli ultimi decenni". Le sue parole sono un investimento nella speranza, un tentativo di ridare slancio a un territorio che sembra ancora aspettare il suo momento di gloria.





Salvini è consapevole delle difficoltà che si troverà ad affrontare, aspettandosi l'opposizione di "professionisti del no", ma rimane fermo nella sua convinzione che la tabella di marcia per il completamento della Sassari-Alghero sarà rispettata. La determinazione del Ministro trova eco nell'azione concreta di Anas, che si prepara a muovere i primi passi verso la realizzazione dell'opera con sopralluoghi e procedure di esproprio, delineando un futuro in cui le parole si trasformano in azioni.





L'ingegnere Salvatore Campione di Anas delinea il quadro di quello che sarà: un investimento da 238 milioni di euro per un asse viario che non è solo un collegamento stradale, ma un ponte verso il futuro, con cinque viadotti, altrettanti svincoli e due gallerie artificiali. Questo progetto, riformulato alla luce delle nuove esigenze economiche, rappresenta non solo una vittoria contro le lungaggini burocratiche, ma anche la promessa di un'infrastruttura che servirà le generazioni future. In questa narrazione, le parole di Salvini non sono solo dichiarazioni politiche; sono il simbolo di una lotta contro il tempo perduto e la speranza in un'Italia che sa costruire il proprio domani con più agilità, guardando al futuro con la determinazione di chi sa che ogni minuto sprecato è un'opportunità mancata per crescere e prosperare.

Queste parole riecheggiano come un martello su un'incudine, in un contesto dove il tempo sembra essersi fermato, intrappolato in un limbo burocratico che ha reso il cammino verso il progresso una marcia troppo lenta per essere tollerata. Alla conferenza stampa convocata da Anas ad Alghero, Salvini pone l'accento su una situazione paradossale che sembra sfidare il senso comune: "Fa specie che oggi stiamo festeggiando la fine dell'iter di un'opera il cui progetto definitivo è del maggio 2003, se dopo 21 anni la strada a quattro corsie tra Sassari e Alghero non è ancora completata vuol dire che c'è qualcosa nella normativa che non va, speriamo di eliminare definitivamente certe lungaggini grazie al nuovo codice degli appalti e alle semplificazioni".