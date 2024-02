Violazione e violenza a tavola: Arrestato a Villa San Pietro per aggressione alla madre

I genitori hanno allertato i carabinieri, che, intervenuti sul posto, hanno trovato l'uomo ancora in stato di agitazione e lo hanno arrestato in flagranza di reato. Il 37enne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti episodi di maltrattamenti in famiglia, è stato quindi condotto in carcere a Uta, in attesa di ulteriori provvedimenti giudiziari. Il provvedimento di allontanamento dalla casa di famiglia era stato emesso proprio a causa della sua condotta pregressa nei confronti dei familiari.

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Villa San Pietro dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia dopo aver aggredito la propria madre mentre si trovava in stato di ebbrezza. L'episodio si è verificato all'interno dell'abitazione della donna, dove il figlio, nonostante fosse sottoposto a un divieto di avvicinamento, è stato fatto entrare per condividere il pranzo. Durante l'incidente, l'uomo ha minacciato e fisicamente aggredito la madre, causando anche danni ai mobili di casa.