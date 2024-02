Doppio scontro uomo-cinghiale: Sabato notte di interventi dei Barracelli di Alghero

L'animale, di 50 kg, non ha causato feriti tra i passeggeri, ma ha lasciato il suo segno sul veicolo. La seconda collisione ha avuto luogo poco dopo sulla SS127BIS, all'altezza del Nuraghe Palmavera, dove un altro cinghiale ha tagliato la strada a un'auto. Ancora una volta, non si sono lamentate conseguenze fisiche per il conducente, ma il traffico ha subito rallentamenti fino alla rimozione del veicolo incidentato. A gestire entrambe le situazioni è stato il Comando dei Barracelli di Alghero, con l'intervento del servizio veterinario della ASL sul posto.





Il Capitano Riccardo Paddeu ha sottolineato la routine di questi interventi e l'importanza del loro ruolo non solo nell'accertamento dei sinistri ma anche nella gestione del traffico e nella sicurezza stradale. Si attende ora l'inaugurazione della nuova centrale operativa dei Barracelli che promette maggior efficienza negli interventi, grazie a un sistema di comunicazione avanzato e alla geolocalizzazione. Un passo avanti significativo per il servizio di polizia rurale e protezione civile, in una zona dove la convivenza tra uomo e fauna selvatica si dimostra a volte problematica.

Sabato sera, il Parco Regionale di Porto Conte è stato teatro di due distinti incidenti stradali che hanno visto protagonisti altrettanti cinghiali, a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro. Il primo impatto è stato registrato alle 19:20, quando un autobus ARST ha fatto i conti con un cinghiale sulla SP55bis, vicino al bivio per Porticciolo.