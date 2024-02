Ubriaco al volante fugge con l’auto e tampona i carabinieri che lo inseguivano: Giovane di Uta denunciato

Ubriaco fradicio e privo di patente, ha deciso che la sua Fiat Panda fosse il destriero ideale per una cavalcata notturna. I carabinieri di Pula, evidentemente poco ammaliati dalla sua performance automobilistica zigzagante, hanno tentato un approccio meno artistico e più consono alla legge, cercando di fermarlo.





La risposta? Un altolà ignorato con la stessa nonchalance di chi trascura il "Vietato Fumare" in una stazione di benzina. Dopo un inseguimento lungo circa un chilometro, il nostro protagonista ha pensato bene di aggiungere un tocco di drammaticità alla sua opera: tamponando l'auto dei carabinieri in un tentativo di fuga tanto goffo quanto inutile.





L'epilogo, intorno alle 3.30, ha visto la fine della corsa della Fiat Panda in territorio di Capoterra. All'interno del veicolo, oltre al giovane autista, c'era un altro aspirante attore, un 18enne di Uta, che probabilmente stava valutando la possibilità di un sequel.





L'etilometro, non impressionato dalla performance, ha confermato senza dubbi lo stato di ebbrezza dell'autista. La serata si è conclusa con le denunce per guida in stato di ebrezza, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.





Per aggiungere un pizzico di varietà alla trama, il giovane di Uta è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti, trovato in possesso di due grammi di marijuana.





A quanto pare, nella loro sceneggiatura improvvisata, non mancava nulla per rendere la notte indimenticabile. E così, mentre la Fiat Panda si prende una pausa dalle scene, i nostri due protagonisti possono riflettere sulle conseguenze di una notte che ha saputo coniugare l'arte del cinema con la realtà, in un mix tanto avvincente quanto disastroso.

Nella notte di follia lungo la Statale 195, un giovane di 25 anni, originario di Capoterra, ha dato vita a un episodio degno di un film di serie B, ma con un copione scritto malamente.