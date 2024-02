A Quartu Sant'Elena un incendio notturno semina il panico

Era circa l'1:30 quando il fuoco, nato tra cumuli di rifiuti e vecchi mobili nel cortile delle palazzine di via Sant'Antonio, ai numeri 141 e 143, ha iniziato a divorare tutto ciò che trovava sul suo cammino. In un tempo brevissimo, il rogo si è esteso, raggiungendo i piani bassi degli edifici e lambendo la facciata di una delle palazzine.





I residenti, svegliati dal frastuono e dal calore asfissiante, hanno assistito impotenti alla furia distruttrice delle fiamme. I vigili del fuoco, giunti tempestivamente sul posto, si sono battuti contro l'incendio, riuscendo a domare le fiamme e a mettere in salvo gli abitanti. Questo episodio sconvolgente è un monito severo sull'importanza di una corretta gestione dei rifiuti e sulla vigilanza contro i pericoli che possono insorgere inaspettatamente.





Mentre le autorità indagano per capire le cause esatte del disastro, la comunità di Quartu Sant'Elena rimane scossa da un evento che ha minacciato la loro sicurezza e ha distrutto la tranquillità della loro vita quotidiana. In questa notte di fuoco e terrore, Quartu Sant'Elena ha visto il volto più oscuro e distruttivo del fuoco, un nemico silenzioso che può scatenarsi in un attimo e lasciare dietro di sé solo cenere e distruzione.

