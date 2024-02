Sassari in guerra contro l'inciviltà: Pioggia di sanzioni ambientali

La Polizia locale ha dichiarato guerra aperta agli incivili, che con gesti sconsiderati cercano di trasformare la città in un'enorme discarica a cielo aperto. L'episodio più eclatante? Un sassarese che ha osato trasformare il piazzale Segni in un cumulo di spazzatura. Tre viaggi in auto per scaricare mobili, sedie, bustoni di rifiuti e persino una bicicletta, proprio dove il giorno dopo sarebbe sorta l'isola ecologica mobile. Le telecamere, testimoni inesorabili, hanno ripreso tutto, e ora l'uomo dovrà pagare 500 euro per ogni "viaggio". Ma non è tutto: ora rischia anche una denuncia per abbandono incontrollato di rifiuti, un reato a tutti gli effetti secondo il testo unico delle leggi ambientali.





"Il legislatore, con questa riforma, ha dato alle forze di polizia strumenti incisivi di contrasto alle condotte deplorevoli," commenta il comandante Gianni Serra. "Chiunque si renda responsabile di questa condotta subisce un procedimento penale," aggiunge, sottolineando la severità delle nuove misure. Oltre a questo caso eclatante, undici persone sono accusate di deposito al suolo di rifiuti e 18 casi di abbandono nei cassonetti stradali, nonostante il servizio di ritiro porta a porta. Quest'ultima, una pratica incivile che sovraccarica i contenitori destinati ai cittadini, spesso lasciando i rifiuti direttamente per terra. A ciò si aggiungono gli 8 "turisti dell'immondizia" dei paesi limitrofi, che hanno scelto Sassari come loro discarica personale.





Quarantacinque sanzioni in un mese sono un chiaro segnale: a Sassari non c'è più spazio per l'inciviltà. Un messaggio forte e chiaro per chi crede di poter violare impunemente il decoro e la dignità della città. La guerra contro l'abbandono dei rifiuti è appena iniziata, e a quanto pare, la Polizia locale è pronta a combatterla con tutte le sue forze.

