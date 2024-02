Alghero decolla: Conoci e il rilancio dell'aeroporto

Con oltre 1.2 milioni di passeggeri previsti per l'estate del 2024, rispetto ai poco più di mezzo milione del 2019, e un investimento di 20 milioni nei prossimi cinque anni, il rilancio dell'aeroporto sembra già in pista. Le cifre parlano chiaro: oltre 170 voli settimanali, 23 rotte totali, inclusa la nuova destinazione Francoforte Hahn, e una crescita prevista del 12%. Un incremento che segna un netto distacco rispetto agli anni passati e un segnale forte della ripresa del settore. Ryanair, dal canto suo, ha confermato un operativo record per l'estate del 2024 nel Nord della Sardegna, con l'introduzione di 11 nuove rotte e l'aggiunta di Olbia al suo network, ora composto da 30 aeroporti italiani. Questo risultato, secondo Conoci, è frutto di un "grande lavoro di squadra" tra le società di gestione Geasar e Sogeaal, un esempio lampante di come l'unione di forze e intenti possa portare a benefici concreti per tutto il Nord-Sardegna.





Conoci guarda con ottimismo al futuro, vedendo nell'aeroporto di Alghero non solo un hub per i viaggiatori, ma un motore di crescita e sviluppo per l'intera regione.

Mario Conoci, sindaco di Alghero e candidato alle regionali con Fratelli d'Italia, non nasconde il suo entusiasmo per il futuro dell'aeroporto di Alghero, un gioiello della provincia di Sassari. In vista delle elezioni del 25 febbraio, Conoci enfatizza l'importanza di un accordo quinquennale con Ryanair, sottolineando l'imminente "migliore stagione di sempre" per l'aeroporto. "Abbiamo lavorato sodo, insieme agli altri sindaci, per raggiungere questo traguardo," afferma Conoci, delineando un quadro promettente per l'aeroporto.