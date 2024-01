Mistero hitchcockiano a Selargius: La moria degli uccelli

Il 30 gennaio 2024, lungo Via San Nicolò e nei pressi della storica Chiesa romanica di San Giuliano, si è consumato un evento tanto strano quanto allarmante: decine di uccelli selvatici sono stati trovati morti senza spiegazione apparente. Un fenomeno ripetutosi, con macabra coincidenza, anche in Via San Marco. Di fronte a questa insolita e preoccupante morìa, i residenti, turbati e confusi, hanno sollecitato l'intervento dell'associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG). Il 31 gennaio, l'associazione ha avanzato una richiesta formale di indagine, chiedendo al Corpo forestale e di vigilanza ambientale e al Comune di Selargius di fare luce su queste morti misteriose e di adottare misure per risolvere la problematica ambientale.





In un'epoca dove il rispetto per l'ambiente dovrebbe essere una priorità, questo episodio suona come un campanello d'allarme, un segnale di qualcosa che non va nel delicato equilibrio ecologico. Gli abitanti attendono con ansia che le autorità competenti forniscono risposte concrete e rassicuranti, sperando che non si tratti di un preludio a scenari più gravi e diffusi. Per ora, le strade di Selargius restano avvolte in un'atmosfera di suspense, un piccolo angolo di Sardegna trasformato, suo malgrado, in un set hitchcockiano, dove la realtà sembra sfiorare la finzione.

Selargius, una cittadina normalmente tranquilla, si è trovata catapultata in uno scenario che ricorda da vicino le inquietanti atmosfere di un film di Alfred Hitchcock.