Tragedia nel sassarese: Fabbro precipita da tetto di un capannone e perde la vita

L'incidente si è verificato questo pomeriggio, lasciando sgomenti familiari e conoscenti. Sergio Vannini, proprietario dell'impresa a conduzione familiare 'Soluzioni in metallo srl', stava lavorando al montaggio di una tettoia quando, per cause ancora da accertare, ha perso l'equilibrio e è precipitato da un'altezza di circa 7 metri. Nonostante l'intervento immediato dei medici del 118, giunti sul posto con l'elisoccorso, per Vannini non c'era più nulla da fare. L'uomo lascia la moglie e due figlie, oltre a un vuoto incolmabile nella comunità locale.





Il lutto ha toccato profondamente tutti coloro che lo conoscevano, sia come professionista sia come persona. I carabinieri della stazione di Buddusò e il personale dello Spresal stanno conducendo indagini approfondite per chiarire la dinamica e le cause dell'incidente. Questo tragico evento sottolinea l'importanza della sicurezza sul lavoro, soprattutto in situazioni di potenziale pericolo come i lavori in altezza. La comunità di Bono e i colleghi del settore esprimono il loro cordoglio e la loro vicinanza alla famiglia di Sergio Vannini in questo momento di dolore e sconcerto.

