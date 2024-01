Colombiano predatore picchia una prostituta: Botte e rapina a donna sfruttata - La vergogna nell'ombra di Sassari

La sua colpa? Avere picchiato e rapinato una donna, una prostituta che lui stesso sfruttava senza scrupoli. Questo carnefice delle strade, ora rinchiuso tra le mura di un carcere, è accusato di tentata estorsione, rapina e sfruttamento della prostituzione. Un trittico di reati che grida vendetta in un mondo che si fatica a riconoscere civile. La scena del crimine è la zona industriale di Predda Niedda, un angolo di Sassari dove i sogni sembrano infrangersi sotto il peso di una realtà troppo dura. Qui, la polizia è intervenuta, richiamata dal disperato grido di aiuto di una donna ormai ridotta a un oggetto nelle mani del suo aguzzino. Secondo le indagini, la vittima è stata sottoposta a un trattamento brutale.





Calci, pugni, un'aggressione che lascia trasparire tutto il disprezzo di un uomo per la dignità altrui. E come se non bastasse, le è stata sottratta la borsetta, con tutto ciò che rappresentava la sua identità: carta d'identità, tessera sanitaria, permesso di soggiorno. L'uomo, in un gesto di cinica crudeltà, aveva preteso 300 euro per restituire i documenti. Ma il suo orrore non si fermava qui. La donna era costretta a pagare settimanalmente per un miserabile rifugio e per il permesso di vendere il proprio corpo. Una percentuale dei suoi guadagni finiva nelle tasche del suo sfruttatore, un tributo a un padrone senza pietà.





Quando la vittima ha osato rifiutarsi di pagare, la risposta è stata la violenza, un linguaggio che l'uomo sembra conoscere troppo bene. Ma questa volta, la giustizia è stata più rapida del crimine. L'uomo è stato identificato e catturato nella sua abitazione, dove sono stati ritrovati i documenti della vittima e un biglietto aereo per la Spagna. Una fuga mancata, forse un tentativo di sottrarsi alle grinfie della legge, ora vanificato.





La storia di questa donna e del suo aguzzino colombiano è un monito per Sassari e per tutti noi. Dietro le facciate rispettabili delle nostre città, si nascondono abissi di degradazione umana. Un mondo sotterraneo dove la dignità viene calpestata e la vita umana trattata come merce di scambio. Una realtà che non può e non deve essere ignorata, perché il silenzio è complice di tali atrocità.

