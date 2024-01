Tragedia al porto di Cagliari: Operaio perde la vita in un incidente sul lavoro

L'evento, accaduto poco dopo le 9:30 al molo Grendi, vede la vittima schiacciata da un container durante le operazioni di scarico da una nave battente bandiera finlandese, noleggiata dal Gruppo Grendi. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle autorità. Le prime ricostruzioni indicano che l'operaio sarebbe stato schiacciato dal rimorchio del macchinario utilizzato per movimentare i container.





Una circostanza tragica che richiama l'attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nelle aree industriali ad alto rischio come i porti. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della squadra volante, la polizia scientifica, la Capitaneria di porto di Cagliari, insieme ai tecnici dello Spresal della Asl e ai rappresentanti sindacali. Tutti sono in attesa dell'autorizzazione del magistrato di turno, Daniele Caria, per effettuare il sopralluogo e accertare le esatte circostanze del fatale evento.





Il Gruppo Grendi ha espresso il proprio cordoglio e la massima collaborazione per fare luce sulla dinamica dell'incidente. "L'intera struttura tecnica collabora con gli uffici preposti per la ricostruzione dell'evento", si legge in una nota della società. Costanza e Antonio Musso, amministratori delegati del gruppo, sgomenti e addolorati per l'accaduto, stanno raggiungendo il porto di Cagliari e si stringono attorno alla famiglia del collega scomparso.





Questa tragedia al Porto di Cagliari rinnova l'urgenza di una riflessione sulla sicurezza sul lavoro, specialmente in contesti ad alto rischio. Ogni incidente di questo tipo è un monito doloroso che ci ricorda quanto sia fondamentale garantire ambienti di lavoro sicuri e proteggere la vita dei lavoratori.

Una tragica fatalità ha colpito questa mattina il Porto Canale di Cagliari, dove un operaio di 50 anni, Raffaele Massa di Quartucciu, ha perso la vita in un incidente sul lavoro.