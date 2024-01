Riprendono i lavori per il restauro del Palazzo Civico di Alghero

Dopo una serie di rallentamenti e ostacoli che hanno temporaneamente bloccato il cantiere, gli uffici comunali hanno confermato la ripresa delle attività, grazie all'affidamento del nuovo incarico di direzione dei lavori e della direzione operativa del cantiere.





Questo progetto, che prevede un investimento totale di oltre un milione e duecentomila euro, finanziato in parte dai Fondi Jessica e in parte dal bilancio comunale, rappresenta non solo un intervento di restauro, ma anche un'opportunità di riqualificazione per la città. I lavori preliminari, già in corso, prevedono la definizione dello stato di consistenza delle opere già realizzate e il collaudo.





A questi seguirà una variante in corso d'opera, che mira a ottimizzare e completare l'intervento. Gli sforzi già compiuti, che includono il rifacimento delle coperture, testimoniano l'impegno dell'Amministrazione comunale nel preservare e valorizzare uno degli edifici simbolo di Alghero. L'importanza di questo intervento risiede non solo nel recupero di un immobile storico, ma anche nel potenziale di rilancio che può avere per l'intera area urbana.





La ripresa dei lavori al Palazzo Civico di Alghero segna un momento importante per la città. Rappresenta la continuazione di un progetto che, una volta completato, restituirà alla comunità un luogo di valore storico e culturale, contribuendo alla bellezza e alla vivibilità del tessuto urbano algherese.

