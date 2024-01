The English School: 25 Anni di eccellenza nell'insegnamento delle lingue

La scuola offre un'ampia gamma di corsi di lingue, tra cui inglese, francese, russo, spagnolo, tedesco e italiano per stranieri, con un totale di 60 corsi distribuiti nelle tre sedi. I 20 insegnanti esperti adottano un metodo di insegnamento focalizzato sulla comunicazione, incoraggiando gli studenti a parlare fin dalla prima lezione.





Per i più giovani, l'apprendimento avviene in un ambiente ludico e stimolante. "The English School" è nota per la sua eccellenza nell'organizzazione di esami ufficiali. È un centro autorizzato per gli esami del Trinity College of London, riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Gli esami orali, divisi in 12 livelli e 4 stadi (initial, elementary, intermediate, advanced), sono accessibili dopo appena un anno di corso, spaziando dal livello pre-A1 al C2. Inoltre, la scuola offre la possibilità di ottenere crediti formativi e universitari.





Un'altra collaborazione prestigiosa è con il Cambridge English Assessment, per il quale la scuola prepara agli esami Key, Preliminary, First, CAE e CPE. Prepara anche per l'IELTS e per esami specifici per bambini dai 7 ai 12 anni, come i Young Learners Starters e Movers. Significativamente, "The English School" offre anche una specializzazione nel settore aeronautico con il TEA – Test of English for Aviation, conforme agli standard internazionali, che valuta le competenze linguistiche necessarie nel settore aeronautico.





La celebrazione del 25° anniversario di "The English School" non è solo un traguardo, ma anche una testimonianza dell'impegno costante nel fornire un'istruzione linguistica di qualità, preparando gli studenti a sfide globali e arricchendo le loro opportunità professionali e personali.

In Sardegna, "The English School", un'istituzione storica nel campo dell'insegnamento delle lingue, celebra il suo 25° anniversario. Fondata nel 1998 da Adriana Bertarelli, la scuola ha iniziato il suo viaggio educativo a Olbia e Tempio Pausania, espandendosi poi ad Alghero nel 2018.