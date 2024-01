Petizione per dedicare una strada a Gigi Riva: Cagliari ricorda il suo Campione

L'iniziativa nasce dall'affetto e dalla gratitudine che la città nutre per Riva, un'icona non solo sportiva ma anche culturale e sociale. Largo Carlo Felice, un punto di ritrovo tradizionale per i tifosi del Cagliari nelle occasioni di festa e di trionfo, potrebbe così trasformarsi in Largo Gigi Riva, un tributo tangibile al calciatore che ha saputo incarnare lo spirito e l'orgoglio di un'intera regione.





La proposta ha una forte valenza simbolica: sostituire la statua di Carlo Felice, che da anni viene "vestita" di rossoblù durante le celebrazioni importanti del club, con l'immagine di Riva. È un'idea che va oltre il semplice omaggio sportivo, ma che tocca le corde dell'identità sarda. Riva, infatti, è stato molto più di un calciatore per i sardi; è stato un simbolo di unità e orgoglio, un eroe che ha saputo dare dignità e visibilità a un'intera regione spesso marginalizzata nel contesto nazionale.





La petizione sottolinea il ruolo di Riva non solo come atleta, ma come figura emblematica che ha rappresentato "coloro che nella penisola erano conosciuti come pastori, banditi, ignoranti, poveri e affamati". La sua storia personale, che lo ha visto trovare una "famiglia gigantesca" in Sardegna, risuona con forza nella comunità, che ora vuole rendergli omaggio in modo permanente. In conclusione, la proposta di intitolare una strada a Gigi Riva a Cagliari è più di un gesto celebrativo; è il riconoscimento di un legame profondo tra un campione e la sua terra, un legame che va oltre il calcio e che si radica nell'identità e nella storia di un popolo.

Nel cuore pulsante di Cagliari, l'idea di sostituire l'immagine austera di Carlo Felice con quella del leggendario Gigi Riva ha preso piede, diventando argomento di ferventi discussioni online. Una petizione su Change.org sta raccogliendo consensi per intitolare una delle principali strade della città al bomber del Cagliari e della Nazionale, con quasi 2mila firme già raccolte.