Confagricoltura Sardegna: Incontro a Nuoro per un confronto sulle proposte agricole

Un'occasione unica per confrontarsi direttamente con chi vive quotidianamente le sfide del settore. L'evento sarà caratterizzato da un momento di dialogo aperto, dove interventi e proposte potranno emergere direttamente dal pubblico, un esempio di democrazia partecipativa in azione. Il terzo incontro si svolgerà lunedì 29 gennaio, alle 10:30, nell'aula magna del Dipartimento di Agraria di Sassari. Saranno presenti Stefano Taras, presidente di Confagricoltura Sassari e Olbia-Tempio, e il direttore Giannetto Arru Bartoli, pronti a stimolare una discussione costruttiva e propositiva. Infine, il tour di Confagricoltura concluderà la sua corsa a Cagliari, il 5 febbraio, alle 10:30, al Caesar’s Hotel.





Quest'ultimo appuntamento vedrà la partecipazione dei candidati alla presidenza della Regione Sardegna, che saranno chiamati a rispondere a domande cruciali per il futuro del settore. A presiedere l'incontro sarà Massimiliano Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura, con gli interventi di Paolo Mele e Giambattista Monne. La giornalista Leyla Manunza modererà l'evento, assicurando un dibattito equilibrato e informativo. In conclusione, questi incontri promossi da Confagricoltura rappresentano una preziosa opportunità per far emergere le istanze dell'agricoltura sarda, in un momento cruciale per le decisioni politiche dell'isola. Un dialogo aperto e costruttivo che potrebbe delineare il futuro del settore agricolo in Sardegna.

Dopo il successo dell'evento di Oristano, Confagricoltura Sardegna si appresta a tenere il suo secondo appuntamento pre-elettorale a Nuoro. Venerdì 26 febbraio, alle 10:30, la sala conferenze Mannironi della Camera di commercio diventerà il teatro di un importante dialogo sul futuro dell'agricoltura nell'isola. Il presidente di Confagricoltura Nuoro-Ogliastra, Michele Ena, e il direttore regionale, Giambattista Monne, illustreranno le proposte agricole ai candidati locali per il rinnovo del Consiglio regionale. Questa iniziativa si apre a un pubblico variegato, che comprende agricoltori, politici, amministratori locali, liberi professionisti e tutti coloro che hanno a cuore il mondo rurale.