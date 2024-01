Lu Carrasciali Timpiesu 2024: Rivoluzione nel carnevale di Tempio Pausania

La conferenza ha visto anche l'intervento dell'assessora al turismo Elizabeth Vargiu, che ha messo in luce il prezioso contributo di tutti gli attori coinvolti nella macchina organizzativa del carnevale, dagli incontri preparatori alla condivisione di momenti significativi con le scuole. Quest'anno, il tema che ispira la festa è "Silla cantani, silla baddani e villi sunemo!" (se la cantano, se la ballano e noi li suoniamo!), un'allegra allegoria che accompagnerà l'intero evento. Achenza ha poi illustrato il programma dell'edizione, che prevede il primo appuntamento il 3 febbraio con il Raduno Bandistico e l'inaugurazione della "Mostra Fotografica Storica del Carnevale". La vera novità di quest'anno sarà la possibilità per il pubblico di ammirare i carri fin dal mattino, un'occasione unica per immergersi nell'atmosfera carnevalesca. Le sfilate, tre in totale, vedranno il tradizionale ingresso di Sua Maestà Re Giorgio, il matrimonio fra il sovrano e la popolana Mannena, e il gran finale con processo e condanna al rogo.





Gli "oscar della vittoria" di quest'anno sono stati realizzati dai ragazzi del Liceo G.M. Dettori e del Liceo Artistico De Andrè, segno di una collaborazione sempre più stretta con le istituzioni scolastiche. L'evento prevederà anche la divertente SoapBox Race e una giornata dedicata ai bambini. Le dirette televisive delle sfilate e il gran finale saranno trasmesse su diverse piattaforme, permettendo a tutti di partecipare alla festa, anche da lontano. Lu Carrasciali Timpiesu 2024, sostenuto da numerosi enti e associazioni, promette di essere un'edizione memorabile che rafforza il legame tra la comunità di Tempio Pausania e la sua tradizione carnevalesca, un patrimonio di allegria e cultura da conservare e valorizzare.

A Tempio Pausania si respira già l'aria di festa. Lu Carrasciali Timpiesu, il carnevale storico della città, si prepara a vivere un'edizione 2024 che si annuncia ricca di novità. A svelarle, il primo cittadino Gianni Addis, che durante la conferenza stampa di presentazione ha evidenziato l'importanza del lavoro collettivo che ha permesso di candidare il carnevale a patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. "Un lavoro di tutti che permette di presentarsi con tutte le carte in regola," ha sottolineato Addis, ringraziando le associazioni coinvolte e il direttore artistico Alessandro Achenza per l'impegno profuso.