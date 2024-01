Settantatré anni e non sentirli: Il nonno pusher di Pula

I carabinieri, in una delle loro solite giornate di tranquilla sorveglianza, si sono imbattuti in un caso che strappa un sorriso: un anziano spacciatore. Questo arzillo settantatreenne è stato sorpreso con un piccolo emporio di sostanze illecite: cocaina, hashish, marijuana, e non poteva mancare il classico bilancino di precisione, come in ogni buon kit del perfetto pusher. Oltre a queste "sorpresine", i militari hanno trovato anche una somma di contanti che farebbe invidia a molti suoi coetanei. L'arresto, avvenuto ieri pomeriggio, segna forse la fine di una "carriera" tardiva nel mondo dello spaccio.





Oggi, davanti al Tribunale di Cagliari, il nostro nonno pusher ha ricevuto la convalida dell'arresto e ora si trova comodamente ai domiciliari, in attesa del processo fissato per il 26 gennaio. C'è da chiedersi: era noia, bisogno o semplice spirito di avventura a spingere un uomo di 73 anni in questo insolito percorso di vita? Una cosa è certa, nel tranquillo paesaggio sardo, questo episodio aggiunge un pizzico di pepe (o forse di erba?) alle cronache locali.

A Pula, nella Città metropolitana di Cagliari, un nonno di 73 anni ha deciso di non adagiarsi sulle classiche attività della terza età. Invece di dedicarsi al giardinaggio o alle partite a carte, ha optato per un'occupazione più... stimolante.