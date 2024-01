Alghero in prima linea contro la violenza domestica: Il 1522 il numero che può salvare la vita - Un esempio di civiltà sociale

Un'iniziativa che coinvolge i Centri Commerciali Naturali, le associazioni di categoria, le attività commerciali e turistiche, e i locali di somministrazione, mostrando un'azione coordinata e di ampio respiro. Questa mossa è in linea con gli impegni assunti in Consiglio comunale, come sottolineato dal presidente della Commissione, Christian Mulas. Il sindaco Mario Conoci e l'assessore ai Servizi sociali, Maria Grazia Salaris, hanno recentemente partecipato a un incontro a Porta Terra per discutere delle azioni locali, avvalendosi del supporto di associazioni e commercianti.





L'iniziativa non si ferma qui: segue il recente affidamento di un immobile, precedentemente nelle mani della criminalità organizzata e ora trasferito al Comune di Alghero, che diventerà una "Casa Emergenza". Questo rifugio, destinato a donne e minori vittime di maltrattamenti e violenze di genere, è un segno concreto dell'impegno della comunità. Queste azioni non sono solo un intervento pragmatico contro la violenza, ma rappresentano anche un forte messaggio di solidarietà e supporto alle vittime, un segnale che Alghero non intende stare a guardare di fronte a una delle più gravi piaghe sociali. La città si sta ergendo a modello di come un intervento ben coordinato e partecipato possa fare la differenza nella vita delle persone più vulnerabili.

In una società dove la violenza domestica è un fenomeno ancora troppo presente, Alghero fa da pioniera con iniziative di forte impatto sociale, a dimostrazione di un progresso civile tangibile. Le azioni messe in campo dall'Amministrazione comunale sono esemplari, con un impegno chiaro e deciso nella lotta contro questo flagello. Sul fronte operativo, si sta lavorando per garantire una diffusione capillare del numero di emergenza nazionale 1522, attivo 24 ore su 24.