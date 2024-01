Nuoro: Maria Grazia Mele lascia la giunta comunale per motivi familiari

Il sindaco Andrea Soddu ha espresso il suo rammarico per la decisione dell'assessora: "Oggi l’assessora Grazia Mele mi ha rappresentato la difficoltà a portare avanti il suo lavoro in giunta per motivi familiari. Ho accettato le dimissioni con grande dispiacere, perché in questi mesi in cui abbiamo lavorato insieme ho potuto apprezzare le sue profonde doti umane e la grande capacità professionale." Questa decisione arriva in un momento delicato per la giunta, ma il sindaco Soddu ha riconosciuto che ci sono momenti nella vita di ognuno in cui le priorità personali devono prevalere.





"Ma nella vita di ognuno di noi ci sono aspetti che vengono prima della politica. Faccio un grosso in bocca al lupo a Grazia augurandole che tutte le difficoltà si possano risolvere", ha aggiunto. La decisione di Maria Grazia Mele di dimettersi dall'incarico evidenzia come la gestione degli equilibri tra vita privata e responsabilità pubbliche sia un aspetto cruciale per chi ricopre ruoli istituzionali. Il suo contributo alla giunta viene riconosciuto con stima, e il suo passo indietro, per quanto dispiaciuto, viene rispettato per la serietà e l'integrità che dimostra.

