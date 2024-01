Renato Soru nel Nord Sardegna: Iniziative a Sassari, Alghero, Pozzomaggiore e Olbia

Lunedì 15 gennaio, doppio appuntamento a Sassari: alle 16.00 l’iniziativa “Seconda autonomia e partecipazione democratica”, insieme all’associazione Costituente per Sassari, in viale Umberto 122; alle 18.00 l’incontro dedicato a “Periferie urbane”, nella sala convegni dell’Opera salesiana di via Kennedy 1, con la partecipazione di Nicola Sanna, Speranza Serra, Lorenzo Corda ed Elvira Useli.





Martedì 16, invece, Soru dialogherà con Arnaldo Boeddu e Sandro Broccia su “Trasporti: un piano per ripartire”, alle 17.30 al Chiostro San Francesco sito in via Carlo Alberto 46. Mercoledì 17, sarà ancora a Sassari per l’iniziativa col Movimento omosessuale sardo (Mos) su “Diritti, accoglienza e inclusione”: appuntamento al Css Borderline in via Rockfeller 16/c, a partire dalle 17.30. Giovedì 18 gli incontri pubblici proseguiranno a Pozzomaggiore e venerdì 19 a Olbia con temi e luoghi che verranno comunicati nei prossimi giorni. Come sempre, tutti gli incontri verranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale di Renato Soru.

Si apre un'altra settimana di incontri per il candidato presidente della Coalizione sarda Renato Soru, impegnato a illustrare i punti centrali del programma di governo della Regione per i prossimi cinque anni. Gli incontri pubblici e tematici del ciclo “La Sardegna di oggi e del futuro” toccano di nuovo il nord Sardegna tra Sassari, Alghero, Pozzomaggiore e Olbia.