La disavventura del fast food Healthy color

Il 30 Agosto 2023 Andrea Petagna viene ceduto in prestito sino al 30 Giugno 2024 dal Monza al Cagliari. Ad oggi zero gol in 12 partite. Dopotutto ne aveva segnati solo 4 in 31partite nella stagione precedente. Nulla di nuovo sul fronte occidentale verrebbe da dire. A 28 anni la carriera di un calciatore moderno è in fase calante. Si potrebbe pensare che al Cagliari Calcio il giocatore sia uno dei tanti della rosa che alla fine è in prestito e non lo pago nulla. Purtroppo con un valore di mercato di 10.000 di Euro con un diritto di riscatto a 8.500 di Euro con contratto sino al 2027 quando avrà superato i 30 anni l' ingaggio non è dei più economici. Dati alla mano non un grandissimo affare.





Forse il Cagliari Calcio si sarebbe dovuto orientare su qualche altro nome. Un nome che Tommaso Giulini si è fatto sfuggire è quello di Gionata Baschetti classe 1992. Se lo cercherete negli archivi del calcio il suo nome non comparirà ma se lo cercherete sulla rete lo troverete come "Sfera Ebbasta" .





Vi chiederete il nesso logico? La risposta è semplice!





Le perdite 2022 sono state per altro superiori allo stesso fatturato: 732.584 euro. Prima che tutti i loro guadagni fossero mangiati da burger e poké Sfera e Petagna hanno passato sostanzialmente la mano, vendendo ciascuno ad altri soci: il 44,5% a testa a H&S holding srl e lo 0,5% a testa ad veAMV holding srl. Non è tornato indietro nemmeno l’investimento iniziale. Sfera ha incassato un euro per il suo 44,5% e 2 centesimi di euro per il restante 0,5%. Stesse cifre incassate da Petagna. Entrambi sono restati azionisti con una quota del 5%, in attesa di un rilancio dei nuovi soci che al momento però tarda ad essere visto. Ma la triste storia che ha messo sul lastrico sia coloro che si sono affidati a questo franchising che veniva venduto come " “Premesso che futuro del food sarà sempre di più legato a un’attenzione agli aspetti salutari e anche estetici dei prodotti offerti, ma Healthy Color è di più, un trionfo di colori ed energia grazie anche al concept desing" ha messo sul lastrico 23 dipendenti. In parole povere un fallimento epocale architettato da degli improvvisati imprenditori oltre che discutibili talenti nella loro principale sfera d' azione. Qualche maligno potrebbe obbiettare che Andrea Petagna il talento culinario potrebbe averlo. In effetti le condizioni con cui si è presentato al ritiro del Cagliari lo farebbero pensare. Purtroppo questo suo talento al momento, sembrerebbe averlo messo in mostra più come avventore che come impreditore della ristorazione!





Ma oggi il sito web che fine ha fatto? HealthyColor.it E' diventato un blog di consigli di bellezza! Sicuramente non viene gestito dai nostri eroi a meno che non abbiano sviluppato anche doti di esperti di trucco e parrucco e chi più ne ha più ne metta.

Con Andrea Petagna Sfera Ebbasta ha aperto la società Healthy color srl, che ha inaugurato il primo fast food in via Moscova a Milano. Grazie al franchising concesso ne sono stati aperti altri cinque in brevissimo tempo: a Roma, Napoli, Torino, Trento e Parma. Ma non è stato un successo, anzi. È impietoso il giudizio degli amministratori contenuto nel bilancio 2022 della società: “Il valore della produzione è diminuito ad € 693.557, contro i € 942.048 del periodo precedente perché gli incassi dei locali, nonostante le ingenti spese di concept, realizzazione, MKTG e pubblicità, non sono mai decollati, tanto che la nuova gestione ha dovuto sospendere l’attività dei locali, i cui incassi non coprivano nemmeno lontanamente le spese”.