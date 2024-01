Cronaca Grande successo di pubblico per il concerto di Capodanno a Cagliari

"Il successo di questa notte è dedicato a chi ha lavorato in silenzio, credendoci, incurante di polemiche strumentali e inutili". Al sindaco Truzzu se uno apre bocca, viene tacciato di "fare polemica inutile". Forse non si è accorto che siamo in democrazia e la libertà di critica è garantita dalla Costituzione Italiana che a quanto pare lei ignora. Io e tanti altri cittadini e giornalisti continuamo a "fare polemica" anche dopo. La sua è mera propaganda degna del Minculpop con dati "a mentula canis". L'evento con biglietto ed a porte chiuse e non in piazza è stato un flop senza precedenti. Le presenze erano intorno alle 17.000 e "non oltre 20mila" e pensare che se ne aspettavano 28 mila. Si è speso per questo una cifra esorbitante, quasi un milione di euro di soldi PUBBLICI, mentre in altre città sarde con molto meno si son registrati lo stesso numero di partecipanti. Per non parlare di Olbia ed Alghero che hanno fatto in tre giorni numeri da capogiro, creando un forte indotto economiico anche alle attività produttive del territorio. Poi vorremo sapere dove ha tirato fuori il dato dei "2000 turisti arrivati in vacanza proprio per il concerto". Infine vogliamo segnalarle che nel centro storico di Cagliari, la notte stessa sono successe una serie di episodi di violenza e vandalismo. Un ragazzo è in terapia intensiva per via di accoltellamento e resto sdegnato dal fatto che non abbia fatto cenno a questa vicenda di una gravità inaudita. Meglio nascondere certi fatti son "polemiche inutili".